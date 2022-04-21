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19:52, 21 апреля 2022 года Юрий Парахин готов выходить онлайн с городских объектов Предложение по формату общения было озвучено в рамках сегодняшнего прямого эфира мэра Орла в соцсетях.





Сегодня в рамках прямого эфира мэр Орла Юрий Парахин предложил жителям города изменить формат общения. Орловцы сами могут выбрать тот или иной интересующий их объект, и мэр проведет эфир непосредственно оттуда. Среди предложенных мэром объектов - Красный мост, строящаяся школа на ул. Зеленина.



Также глава города попросил орловцев предлагать темы для общения. В комментариях звучали темы транспортного сообщения, освещения улиц и бродячих собак. Что касается транспортных маршрутов, то орловцы могут присылать карту города, на которой они сами отметят нужные им изменения.





Анастасия Дорохова





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