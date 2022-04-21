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19:53, 21 апреля 2022 года До конца года школьное питание не изменится Такое обещание родителям орловских школьников дал мэр Орла Юрий Парахин.





Мэр Орла Юрий Парахин во время онлайн-общения с горожанами пообещал, что все обязательства перед детьми в плане школьного питания будут выполнены.



Юрий Парахин, мэр Орла: «Очень серьезно подросли цены на продукты питания, как вы знаете. Хочу заверить всех родителей и дошколят, и школьников, вне зависимости от цен на продукты, все обязательства будут выполнены. Не переживайте».





Анастасия Дорохова





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