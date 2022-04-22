«Без срока давности». Трудки

Газета Покровского района «Сельская правда» рассказала о зверствах фашистов в селе Трудки во время Великой Отечественной войны. Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала на месте событий.

Село Трудки в Покровском районе. Широкая долина реки, пересеченная многочисленными балками и оврагами, высокие склоны, холмы. Всё это способствовало тому, что гитлеровцы чувствовали здесь себя защищенными. Сама природа им в этом помогла. После провальной битвы под Ельцом в 1941-м, немцы, отступая, остановились в этом районе, превратив тем самым Трудки в укрепленный рубеж. После недельного сражения, несмотря на натиск советских войск, гитлеровцы смогли удержать позиции. 15 месяцев они зверствовали в населенном пункте, а уже в декабре 1941-го произвели в селе два массовых расстрела.

Первые расстрелы фашисты произвели после того, как заподозрили местных в связях с нашей армией. А в Рождество, 7 января, устроили большую акцию устрашения.

Александр Полынкин, краевед, писатель, историк: «С раннего утра началось изгнание мирных жителей из домов. Немцы не давали им ни одеться, ни взять имущество, хотя бы как-то подготовится, потому что суровая зима была достаточно в 42-м, и люди не успевали подготовиться в дорогу в холодное время года. Немцы на это не обращали внимания. Некоторые пытались спрятаться, думали, переждут, пересидят, в подвалы забегали».

Нацисты не церемонились, сжигали дома с людьми, а в подвалы бросали гранаты. В результате всё пространство было превращено в мертвую зону.

Свидетельницей этих страшных событий была Анна Селютина. Она помнит, как немцы выгоняли ее семью из дома, не давая даже одеться. Анна Васильевна вспоминает: когда шли по дороге из деревни, видела собственными глазами поля, заполненные замершими людьми, они сидели кружками, семьями, присыпанные снегом.

В Орловской области это был, пожалуй, самый крупный террор. В феврале 1943 года, когда советские войска освободили Трудки, бойцов никто даже не встретил – там остались только трупы измученных жителей.

В Трудках есть большая братская могила. Сюда ежегодно приезжают родственники погибших солдат из Орла, Мценска, Липецка, Москвы, Волгограда, Республики Алтай. Кроме того, местные жители посчитали своим долгом увековечить место, где велись самые ожесточенные бои. Здесь полегло более двух с половиной тысяч советских солдат. Мемориал создают на собранные жителями деньги.

На здании местной школы - мемориальная табличка с именем отца нашей героини, Анны Васильевной Селютиной. Сержант Селютин Василий Борисович - полный кавалер Ордена Славы. Память его хранят в школьном музее.

Трудки называют орловской Хатынью. События, происходившие здесь, не подлежат забвению. На них самой историей наложен гриф «Без срока давности».