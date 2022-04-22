В Орловской области – 83 новых случая коронавирусной инфекции

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10:02, 22 апреля 2022 года
В Орловской области – 83 новых случая коронавирусной инфекцииТри человека скончались.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 22 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 37 человек;
- после выздоровления выписано 147 человек;
- скончались три человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 975;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 889.
Орловское Информбюро