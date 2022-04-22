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10:02, 22 апреля 2022 года В Орловской области – 83 новых случая коронавирусной инфекции Три человека скончались.





Стопкоронавирус.рф на 22 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайтана, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 37 человек; - после выздоровления выписано 147 человек; - скончались три человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 975; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 889.





Орловское Информбюро





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