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10:31, 22 апреля 2022 года Жительница Орла попала под уголовное дело за регистрацию иностранцев За два месяца женщина «приютила» в своем доме более 60 иностранных граждан, правда, только на бумаге.





Жительница Орла за два месяца зарегистрировала в своем доме 60 иностранных граждан, при этом ни один из них там не проживал. Так она «помогала» иностранцам встать на миграционный учёт. Как напомнили в миграционной службе, это является преступлением. Гражданину России, незаконно принимающему иностранцев, грозит штраф 500 тысяч рублей и реальный срок до трёх лет. Сами мигранты будут принудительно сняты с учета. Елена Максимова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Принимающая сторона - гражданин Российской Федерации - несет ответственность за действительность постановки на миграционный учет и за намерение предоставить свое жилое помещение иностранному гражданину для проживания в нем. Иностранный гражданин должен иметь намерение проживать по этому адресу и фактически там находиться». Полиция уже возбудила уголовное дело.





Всеволод Трифонов





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