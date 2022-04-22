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10:55, 22 апреля 2022 года Весенние ливни залили подворья орловцев Людям пришлось прибегнуть к помощи спасателей.





В Орловской области обильные осадки стали причиной подтоплений частных домов в Знаменском и Мценском районах. Спасатели МЧС помогли жителям в откачке воды в селах Знаменское и Отрадинское. Фото пресс-службы ГУ МСЧ России по Орловской области





Орловское Информбюро





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