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11:25, 22 апреля 2022 года

Жителям Орловской области, пострадавшим от пожара, увеличат меры поддержки

Предложение было озвучено депутатами Орловского облсовета на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.


В Орловской области предложено увеличить выплаты пострадавшим от пожара. На данный момент сейчас погорельцам выплачивается сумма в 15-кратном и 20-кратном размере от величины прожиточного минимума. Это, примерно, от 176,5 тысяч до 235 тысяч рублей. 
 
Как отметил зампред Орловского облсовета Сергей Потёмкин, данный размер социальной помощи не может возместить погорельцам ущерб. Связано это, в том числе с подорожанием стройматериалов. 
 
Сергей Потёмкин предложил увеличить помощь в два раза для тех, у кого жилые помещения повреждены, и в три раза тем, кто в результате пожара вовсе остался без крова.



Юлия Сулим


 
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