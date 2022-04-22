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11:47, 22 апреля 2022 года Орловские промышленники установили новые связи на бирже контактов Коммуникационная площадка работала в фундаментальной библиотеке.





В Орле, в здании фундаментальной библиотеке, работала бирже контактов. В мероприятии приняли участиве участвовало около 80 человек. Это представители торгово-промышленных предприятий Орловской области и соседних регионов. Многие из-за санкционной политики потеряли возможность работать с зарубежными поставщиками. Благодаря встрече участники могли не только обменяться контактами напрямую, но и найти взаимовогодные точки соприкосновения в работе своих предприятий. Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Давно хотели организовать кооперационные связи на территории региона. Губернатор неоднократно отмечал необходимость и важность этого процесса, и актуальность. Надеюсь, это не единственное мероприятие, и дальше будем планировать проведение совместно Орловской Торгово-промышленной палатой. Самое главное, что мы ждем, это установление новых кооперационных связей и контактов, чтобы наши предприятия работали в рамках импортозамещения и развивали свое производство». Также в области создана онлайн-платформа для производителей, где уже зарегистрировано более 80 организаций. На ней можно регистрировать предприятия, представлять ассортимент и производственные возможности для взаимодействия.





Татьяна Тимохина





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