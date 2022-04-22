На улицы Орла вышли новые троллейбусы

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12:07, 22 апреля 2022 года
На улицы Орла вышли новые троллейбусыПеред выходом на линию они прошли техосмотр.
Сегодня на улицах Орла появилось пять новых троллейбусов. Партию электротранспорта Трамвайно-троллейбусному предприятию передала Москва. По информации администрации Орла, всего в подарочной партии - 10 низкопольных машин. Перед выходом на линию они прошли техосмотр.
Троллейбусы уже вписались в графики. Так, сегодня они курсируют по маршруту №7. По мере готовности к ним при необходимости будут присоединяться другие машины из партии.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Анастасия Дорохова