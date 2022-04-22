На улицы Орла вышли новые троллейбусы

Перед выходом на линию они прошли техосмотр.

Сегодня на улицах Орла появилось пять новых троллейбусов. Партию электротранспорта Трамвайно-троллейбусному предприятию передала Москва. По информации администрации Орла, всего в подарочной партии - 10 низкопольных машин. Перед выходом на линию они прошли техосмотр.

Троллейбусы уже вписались в графики. Так, сегодня они курсируют по маршруту №7. По мере готовности к ним при необходимости будут присоединяться другие машины из партии.

Фото пресс-службы администрации города Орла