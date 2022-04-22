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12:59, 22 апреля 2022 года Орловцы смогут увидеть красоты Валаама В Орловском краеведческом музее откроется тематическая выставка.





Жители и гости города могу познакомиться с могущественной природой архипелага, жизнью Спасо-Преображенского мужского монастыря и узнать, что хранит на дне холодная Ладога. На улице Ленина уже открылась экспозиция фоторабот Станислава Трофимова. Снимки были сделаны во время экспедиций по Валааму. Жители и гости города могу познакомиться с могущественной природой архипелага, жизнью Спасо-Преображенского мужского монастыря и узнать, что хранит на дне холодная Ладога. На улице Ленина уже открылась экспозиция фоторабот Станислава Трофимова. Снимки были сделаны во время экспедиций по Валааму. Кроме того, 25 апреля выставка, посвященная Валааму, откроется и в Орловском краеведческом музее. В неё войдут как фотографии клуба подводного плавания «Диво», сделанные в рамках исследовательского проекта 1XPEDITION, так и поднятые со дна Ладоги предметы времен советско-финской войны, артефакты с затонувшего парохода Valamon Luostari.





Юлия Опанасюк





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