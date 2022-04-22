В Орле начали рассматривать дело о геноциде

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13:52, 22 апреля 2022 года
В Орле начали рассматривать дело о геноцидеСегодня в Орловском областном суде состоялось первое заседание.
Сегодня в Орловском областном суде заслушали первых свидетелей по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Трое жителей региона рассказали о том, что видели своими глазами во время оккупации. В заседании участвовали историки, поисковики и журналисты.
Историй, которые готовы рассказать очевидцы, очень много. Но не все очевидцы, в силу возраста, физически могут присутствовать на суде. Поэтому следующее заседание пройдет 28 апреля. Новые свидетели подключатся к делу по видеосвязи.
Всеволод Трифонов