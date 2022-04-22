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14:12, 22 апреля 2022 года На Орловщине перед Пасхой храмы проверили росгвардейцы Сотрудники Росгвардии следят за безопасностью и готовы придти на помощь прихожанам в случае ЧП.





В Орловской области сотрудники Росгвардии в преддверии Пасхи проверили храмы. Они убедились в работоспособности тревожных кнопок. В случае ЧП экипаж Росгвардии прибудет на место в считанные минуты. Денис Сафонов, заместитель начальника управления вневедомственной охраны по г. Орлу: «На территории нашего региона расположены более двух тысяч объектов, которые оснащены средствами тревожной сигнализации. В случае поступления сигнала от данных объектов наряд группы задержания прибывает за считанные минуты к месту осмотра».





Юлия Опанасюк





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