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14:27, 22 апреля 2022 года Бойцы армии России поблагодарили орловцев за поддержку Они организовали целую выставку из рисунков орловских школьников.





В соцсетях распространено видео, на котором российские военнослужащие благодарят орловцев за поддержку, в частности детей – за их рисунки. На месте дислокации военные даже организовали выставку работ.





Орловское Информбюро





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