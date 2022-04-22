Беженцы, проживающие в «Орловчанке», получили пасхальные подарки

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15:22, 22 апреля 2022 года
Беженцы, проживающие в «Орловчанке», получили пасхальные подаркиОсвященные куличи привезли члены партии «Единая Россия».
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, временно проживающие в детском санатории «Орловчанка», Светлое Христово Воскресение будут отмечать не дома. Не получится и самим приготовить пасхальное угощение.
Специально для них привезли куличи и крашеные яйца – подарок партии «Единая Россия».
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция партии «Единая Россия»): «Хочется с этими подарками вселить в них надежду, что всё будет хорошо, чтобы они могли вместе с нами отпраздновали праздник, вспомнили о своих семьях, которые остались на родине».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Хотелось бы искренне поздравить с праздником Пасхи наших жителей, жителей Донбасса и других регионов, которые у нас сегодня находятся в пунктах временного размещения, вселить в них надежду, что в ближайшее время, я убежден, военная операция закончиться нашей победой».
Куличи и яйца верующие смогут освятить в церкви.
Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «Наши гости смогут придти в храм, который находится в поселке. Очень удобно, что это близко. Они посещают этот храм часто, и придут в субботу, чтобы освятить куличи и яйца, а в воскресенье отпраздновать светлый праздник. В воскресенье еще к нам приезжает батюшка».
Отдельный подарок от Орловского облсовета получил Алексей Буланов. Ему исполняется 12 лет. В подарок юному спортсмену - кроссовки и торт, которым он угостит свою большую семью.
Татьяна Тимохина