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15:53, 22 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Без срока давности. Сегодня в орловском суде свидетели дали первые показания по делу о геноциде советского народа.



- Рисунки орловских детей порадовали российских бойцов. На месте дислокации военные даже организовали выставку работ.



- Готовимся к Пасхе. Рецептом пасхального кулича поделились монахини орловского Свято-Введенского монастыря.



- Дачники готовятся к сезону. Как выбрать саженцы, и когда стартуют дачные маршруты, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.



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