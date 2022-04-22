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16:54, 22 апреля 2022 года Коммунисты Орла почтили память вождя пролетариата Сегодня 152-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина.





Сегодня в Орле коммунисты отметили 152-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Шествие прошло от здания главпочтамта до памятника вождю, который расположен на центральной площади. Активисты с красными флагами к подножью памятника возложили цветы.



Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «В год столетия создания СССР мы считаем своим долгом и долгом каждого образованного человека помнить о том, что нашу великую страну создал Владимир Ильич Ленин».





Анна Вайсергисер





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