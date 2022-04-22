пятница 22.04.2022 20:04:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:57, 22 апреля 2022 года

К строящемуся зданию школы на ул. Зеленина проложили коммуникации

В Зареченском микрорайоне Орла продолжается возведение самой крупной городской школы, рассчитанной на 1225 мест. Её строительство ведётся в рамках национального проекта «Образование».


Как сообщил начальник городского Управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов, на строительстве школы на улице Зеленина работают порядка 180 человек, среди которых монолитчики, каменщики, инженер по проведению коммуникаций и другие. Проложены сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электрика. Сегодня ведутся работы по перекрытию третьего этажа третьего корпуса, возводятся колонны четвертого этажа.

Согласно проекту, основное здание образовательного учреждения будет состоять из двух корпусов — для начальной и старшей школы. Общая площадь – 27 тыс. кв.м. В каждом корпусе будет обустроен свой спортивный зал. Планируется столовая на 600 мест и актовый зал.

На территории школы будут расположены футбольное, баскетбольное и волейбольные поля и беговые дорожки.

Строительство школы на ул. Зеленина стартовало в начале января 2021 года. Подрядной организацией выступает ООО «Техспецкомплект».

Фото пресс-службы администрации города Орла


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.