Главная » Новости



16:57, 22 апреля 2022 года К строящемуся зданию школы на ул. Зеленина проложили коммуникации В Зареченском микрорайоне Орла продолжается возведение самой крупной городской школы, рассчитанной на 1225 мест. Её строительство ведётся в рамках национального проекта «Образование».





Как сообщил начальник городского Управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов, на строительстве школы на улице Зеленина работают порядка 180 человек, среди которых монолитчики, каменщики, инженер по проведению коммуникаций и другие. Проложены сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электрика. Сегодня ведутся работы по перекрытию третьего этажа третьего корпуса, возводятся колонны четвертого этажа.



Согласно проекту, основное здание образовательного учреждения будет состоять из двух корпусов — для начальной и старшей школы. Общая площадь – 27 тыс. кв.м. В каждом корпусе будет обустроен свой спортивный зал. Планируется столовая на 600 мест и актовый зал.



На территории школы будут расположены футбольное, баскетбольное и волейбольные поля и беговые дорожки.



Строительство школы на ул. Зеленина стартовало в начале января 2021 года. Подрядной организацией выступает ООО «Техспецкомплект».



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2