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17:35, 22 апреля 2022 года ФСБ раскрыло мошенническую схему по хищению имущества предприятия «Орловское» Возбуждено уголовное дело.





По материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые при помощи мошеннической схемы похитили имущество компании «Орловское».



Юлия Чертова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «Установлено, что двое граждан подготовили документацию, на основании которой осуществлена незаконная регистрация прав собственности на 16 производственных объектов недвижимости и аренды более 2 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Данные действия привели к выбытию комплекса объектов недвижимости из собственности указанного общества».





Татьяна Напольских





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