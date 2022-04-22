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18:07, 22 апреля 2022 года

В Орле наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года -2021»

На конкурс от соискателей была подана 31 заявка.


В Орле наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года -2021». Победители были определены в 5 номинациях, также было вручено 6 специальных призов. Оценивались итоги деятельности прошлого года.

Победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» признано ООО «Звягинский крахмальный завод» – производитель крахмалопродуктов.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» – ООО «ОрелМеталлКомплект» – производитель турникетов.

В номинации «Трейдер года» – ООО «Агроком» – экспортер сельскохозяйственных культур.

В номинации «Мир без границ» – ООО «Самсон» – производитель грузоподъемного оборудования.

В номинации «Экспортный дебют» – ООО «Арья Супер Фордж» – разработчик и производитель металлоизделий.

Специальные призы были вручены:

ООО «ОЗБИО» – за долгосрочное сотрудничество с Орловским региональным Центром поддержки экспорта;

ООО «Экопродукт» – активный пользователь платформы «Мой экспорт»;
ООО «Ассет» – специальный приз «Экспортер года в области электронной коммерции»;

ООО «Капитал – Агропром» – за активное участие в образовательных мероприятиях Школы экспорта АО «Российский экспортный центр»;

ООО «Монгео Коннектед Технолоджи» – специальный приз «Экспортер года в сфере услуг»;

ИП Шитова Л. В. – за активную работу с региональным Центром поддержки экспорта, специальный приз «В шаге от экспорта».

Фото регионального Центра поддержки экспорта


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