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18:07, 22 апреля 2022 года В Орле наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года -2021» На конкурс от соискателей была подана 31 заявка.





В Орле наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года -2021». Победители были определены в 5 номинациях, также было вручено 6 специальных призов. Оценивались итоги деятельности прошлого года.



Победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» признано ООО «Звягинский крахмальный завод» – производитель крахмалопродуктов.



В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» – ООО «ОрелМеталлКомплект» – производитель турникетов.



В номинации «Трейдер года» – ООО «Агроком» – экспортер сельскохозяйственных культур.



В номинации «Мир без границ» – ООО «Самсон» – производитель грузоподъемного оборудования.



В номинации «Экспортный дебют» – ООО «Арья Супер Фордж» – разработчик и производитель металлоизделий.



Специальные призы были вручены:



ООО «ОЗБИО» – за долгосрочное сотрудничество с Орловским региональным Центром поддержки экспорта;



ООО «Экопродукт» – активный пользователь платформы «Мой экспорт»;

ООО «Ассет» – специальный приз «Экспортер года в области электронной коммерции»;



ООО «Капитал – Агропром» – за активное участие в образовательных мероприятиях Школы экспорта АО «Российский экспортный центр»;



ООО «Монгео Коннектед Технолоджи» – специальный приз «Экспортер года в сфере услуг»;



ИП Шитова Л. В. – за активную работу с региональным Центром поддержки экспорта, специальный приз «В шаге от экспорта».



Фото регионального Центра поддержки экспорта





Орловское Информбюро





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