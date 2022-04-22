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18:17, 22 апреля 2022 года Орел принял эстафету музыкально-патриотического марафона «Za Россию» Марафон пройдет в 30 российских городах.





Орел принял эстафету музыкально-патриотического марафона «Za Россию». Большой концерт проходит в развлекательном центре на Кромском шоссе. Хэдлайнеры - звёзды отечественной эстрады. У нас в гостях - Анита Цой, Денис Майданов и Александр Олешко. Вместе с орловцами зрителями фестиваля стали и беженцы из Донбасса.



Фестиваль «Zа Россию» уже охватил несколько регионов - концерты прошли в Твери, Новосибирске, Астрахани, Набережных Челнах, Туле и других городах.



После Орла музыкально-патриотический марафон поддержат Рязань и Новокузнецк, а завершится он в Самаре 5 мая.





Орловское Информбюро





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