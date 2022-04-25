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9:20, 25 апреля 2022 года ФССП: Должники могут сделать выплату частями или перенести платёж на более поздний срок Такую возможность предоставляет Федеральная служба судебных приставов для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.





Должники могут сделать выплату частями или перенести платёж на более поздний срок. Отсрочку или рассрочку могут предоставить, если человек испытывает временные материальные трудности. Например, в связи с болезнью или потерей работы. Решение о переносе выплат по исполнительным производствам, их сроках определяет суд. Стоит отметить, что данные заявления при подаче не облагаются госпошлиной.



Татьяна Аксютина, заместитель руководителя Управления ФССП России по Орловской области: «Такие виды исполнительного документа, как возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, возмещение ущерба, причиненного преступлением, взыскание алиментов - по такой категории исполнительных документов реже предоставляется судом отсрочка в исполнении, но рассрочка имеет место быть».





Юлия Сабельникова





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