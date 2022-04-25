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7:58, 25 апреля 2022 года

Орловская область приглашает инвесторов для совместного проектирования индустриального парка «Новосильское шоссе»

Инвесторы парка получат не просто территорию, а готовую площадку с необходимыми техническими параметрами на выгодных условиях.


В Орловской области дан старт приему заявок инвестиционных компаний на размещение промышленных производств на территории индустриального парка «Новосильское шоссе».

Инвесторы парка получат не просто территорию, а готовую площадку с необходимыми техническими параметрами на выгодных условиях покупки или аренды, налоговые льготы, а также быстрое согласование строительных и надзорных процедур. Как отметил руководитель региональногодепартамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона Сергей Антонцев, сегодня в непростых экономических условиях на Орловщине сделано все, чтобы сократить затраты инвесторов для запуска новых производств.

Индустриальный парк расположен на территории города Орла, обладает удобной логистикой и транспортной доступностью.

Прием заявок на размещение производства осуществляется Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области по тел. (4862) 59-83-81, 59-82-40, эл. почта: inv@adm.orel.ru.

Заявки принимаются до 15 мая.

Инфографика сайта администрации Орловской области


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