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21:20, 22 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле начался уникальный судебный процесс. Рассматривается дело о геноциде советского народа.



-Общий праздник. Беженцы, проживающие в «Орловчанке», получили пасхальные подарки.



- Орел принял эстафету музыкально-патриотического марафона «Za Россию».



- Со знаком орловского качества. В администрации области наградили «Экспортеров года».



- Сегодня орловские коммунисты отметили 152-й день рождения Владимира Ленина.



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