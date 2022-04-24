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1:02, 24 апреля 2022 года Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение Воскресение Христа — центральное событие всей Священной истории.





Как пишет Евангелие, Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей — живших когда-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. Христос победил смерть своею смертью и своим воскрешением. До пришествия Спасителя двери рая были закрыты: все люди — и грешники, и праведники — после смерти попадали в преисподнюю. Но когда безгрешный Бог принял на себя смерть и спустился во ад, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда всех праведников и раз и навсегда открыл двери для всех, кто захочет последовать за ним.



Орловцев со светлым праздником поздравил владыка Тихон.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Сердечно поздравляю всех со светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе! Этим приветствием мы свидетельствуем о том, что смерть побеждена, что мы можем вступить в личностные отношения здесь, на земле, с Господом, и в вечности пребывать в его объятиях. Дай Бог, чтобы пасхальная радость переполняла наши сердца благодатью Божией, а это возможно только в одном случае, когда мы здесь, на земле, стараемся заботиться не столько и не только о себе, а о тех людях, которые нуждаются в нашей заботе, чтобы мы действительно своей жизнью показывали, что Царство Небесное достижимо здесь, на земле, и чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли воскресшего Спасителя».





Орловское Информбюро





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