воскресенье 24.04.2022 02:07:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

1:02, 24 апреля 2022 года

Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение

Воскресение Христа — центральное событие всей Священной истории.


Как пишет Евангелие, Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей — живших когда-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. Христос победил смерть своею смертью и своим воскрешением. До пришествия Спасителя двери рая были закрыты: все люди — и грешники, и праведники — после смерти попадали в преисподнюю. Но когда безгрешный Бог принял на себя смерть и спустился во ад, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда всех праведников и раз и навсегда открыл двери для всех, кто захочет последовать за ним.

Орловцев со светлым праздником поздравил владыка Тихон.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон«Сердечно поздравляю всех со светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе! Этим приветствием мы свидетельствуем о том, что смерть побеждена, что мы можем вступить в личностные отношения здесь, на земле, с Господом, и в вечности пребывать в его объятиях. Дай Бог, чтобы пасхальная радость переполняла наши сердца благодатью Божией, а это возможно только в одном случае, когда мы здесь, на земле, стараемся заботиться не столько и не только о себе, а о тех людях, которые нуждаются в нашей заботе, чтобы мы действительно своей жизнью показывали, что Царство Небесное достижимо здесь, на земле, и чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли воскресшего Спасителя».



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.