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9:03, 24 апреля 2022 года

В Орле провели фестиваль, посвященный Дмитрию Блынскому

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения поэта.


В Орле прошел фестиваль «Слово о родимом крае», посвященный орловскому поэту Дмитрию Блынскому. В этом году он отметил бы свое 90-летие. Это был не просто фестиваль, а образовательно-творческая мастерская - по вокалу, художественному слову. Кроме того, участники написали и эссе, посвященное нашему земляку.

Наталья Смоголь, организатор фестиваля «Слово о родимом крае»: «Мы делаем это, чтобы имя Блынского, как его называют - орловского Есенина, в памяти наших земляков не стиралось».

Народный театр «Ювента» совместно с пресс-центром вуза снял фильм, посвященный юбилею поэта. Его также продемонстрировали на фестивале.

Участники фестиваля читали стихи Блынского. Прочла их и сестра поэта Валентина Ивановна. Кроме того Валентина Блынская рассказала много интересных фактов из жизни старшего брата. Его судьба была непростой и очень короткой. Военное детство, учеба в подмосковном художественном училище, затем - в литературном институте им. Горького. А сердце поэта остановилось в 33 года.

Валентина Блынская, сестра Д.И. Блынского: «Мы будем помнить его, пока выходят книжки, пока читают стихи, пока такие мероприятия собираются, он будет жить».

Проникновенный лирик, автор нескольких сборников стихов, своими произведениями символизирует Орловщину второй половины XX века, но и в XI его поэзия актуальна.


Татьяна Тимохина


 
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