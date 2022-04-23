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8:04, 23 апреля 2022 года

Сегодня православные верующие отмечают Страстную субботу

Сегодня Православная Церковь вспоминает телесное погребение Спасителя.


Сегодня – Страстная суббота. В этот день верующие испытывают скорбь, связанную со смертью и погребением Иисуса Христа, но в то же время сердца их наполняются радостью при мысли о чуде воскрешения. Ведь именно на исходе дня Иисус Христос победил смерть.

В православных храмах в Великую субботу проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер. Священнослужители облачаются в светлые торжественные одежды и освящают принесенные в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.

В Орле в Светлую Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском соборе города Орла.
Начало богослужения 23 апреля в 23:30.


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