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8:04, 23 апреля 2022 года Сегодня православные верующие отмечают Страстную субботу Сегодня Православная Церковь вспоминает телесное погребение Спасителя.





Сегодня – Страстная суббота. В этот день верующие испытывают скорбь, связанную со смертью и погребением Иисуса Христа, но в то же время сердца их наполняются радостью при мысли о чуде воскрешения. Ведь именно на исходе дня Иисус Христос победил смерть.



В православных храмах в Великую субботу проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер. Священнослужители облачаются в светлые торжественные одежды и освящают принесенные в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.



В Орле в Светлую Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском соборе города Орла.

Начало богослужения 23 апреля в 23:30.





Орловское Информбюро





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