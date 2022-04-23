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10:06, 23 апреля 2022 года С 1 мая жители Орловской области могут подать заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет Пособия будут начисляться за период с 1 апреля.





С 1 по 10 мая 2022 года во всех обособленных подразделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области будет осуществляться прием от граждан заявлений и необходимых документов на получение рассматриваемой ежемесячной денежной выплаты с их последующей передачей в установленные сроки в территориальные клиентские службы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.



Новая мера поддержки, вводимая по инициативе Президента Российской Федерации, позволит поддержать семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – то есть, в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги для получения помощи.



Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а прием заявлений начнется с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае − то пособия придут сразу за два месяца − за апрель и за май.



Пособие будет выплачиваться и рассчитываться так же, как и пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. То есть, выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей.



Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в 2022 году это 5 707,50 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевой доход семьи останется меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума – 8 561,25 рублей. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума – 11 415 рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





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