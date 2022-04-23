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9:07, 23 апреля 2022 года С 25 по 27 апреля Детский парк будет закрыт для посещений из-за обработки от клещей По сведениям Роспотребнадзора, в Орловской области с укусами клещей в медицинские организации обратились уже пять человек, в том числе три ребёнка.





В Детском парке Орла проведут обработку территории от клещей. Для этого используют инсектоакарицидные препараты. Они могут быть вредны для человека, поэтому рекомендуем не посещать Детский парк в момент обработки и через три дня после, то есть ориентировочно с 25 по 29 апреля.



Как сообщает сайт городской администрации, в ближайшее время акарицидная обработка пройдёт и в других зонах общественного пользования.





Орловское Информбюро





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