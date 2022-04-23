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17:08, 23 апреля 2022 года В Орле отметили День китайского языка 20 апреля в мире отмечается День китайского языка. Отметить его решили учащиеся гимназии №1 при Орловском госуниверситете.





Китайский язык в гимназии №1, созданной при ОГУ Виктория Андреева преподает четвертый год. Сейчас у нее 40 учеников. Сама же этот иероглифический язык, так не похожий на наш и другие европейские, она изучала в Дальневосточном федеральном университете. Затем прошла стажировку в Пекине и Шанхае.



Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Когда я впервые приехала в Пекин, я просто влюбилась в этот город, влюбилась в Китай, в их менталитет, и эту любовь я стараюсь передавать детям на уроках».

Язык в гимназии учат всего два года, но за этот срок успевают познать необычные письменные знаки - иероглифы. В языке их около 80 тысяч, но для общения достаточно и трех тысяч. Символы разбирают по частям и узнают историю их создания.



Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Я это рассказываю с помощью интересных картинок. В перспективе, я надеюсь, будут приходить делегации из Китая, чтобы пообщаться с ребятами. Ребята могут говорить на базовые темы - поздравить с днем рождения, вызвать такси, забронировать гостиницу, обратиться в больницу».

А еще в гимназии изучают обычаи, этикет, географические особенности и историю Поднебесной. Учатся не только за партами, но и в игровой форме. Одна из них - квест из десяти заданий, посвященный китайской культуре.



Ученики в будущем планируют сдать международный экзамен по китайскому языку, а это возможность получить грант на бесплатное обучение в Китае и большие перспективы трудоустройства в международной компании. Экзамены по китайскому учащиеся гимназии пока не сдавали, но в международных конкурсах уже отличились.



Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Они уже в этом году принимали участие в школьном, региональном и муниципальном этапе Олимпиады по китайскому языку, а также приняли участие в международном конкурсе «Меридиан», где они защищали свои проекты и сделали это достойно».





Татьяна Тимохина





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