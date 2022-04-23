суббота 23.04.2022 17:33:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:08, 23 апреля 2022 года

В Орле отметили День китайского языка

20 апреля в мире отмечается День китайского языка. Отметить его решили учащиеся гимназии №1 при Орловском госуниверситете.


Китайский язык в гимназии №1, созданной при ОГУ Виктория Андреева преподает четвертый год. Сейчас у нее 40 учеников. Сама же этот иероглифический язык, так не похожий на наш и другие европейские, она изучала в Дальневосточном федеральном университете. Затем прошла стажировку в Пекине и Шанхае.

Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Когда я впервые приехала в Пекин, я просто влюбилась в этот город, влюбилась в Китай, в их менталитет, и эту любовь я стараюсь передавать детям на уроках».

Язык в гимназии учат всего два года, но за этот срок успевают познать необычные письменные знаки - иероглифы. В языке их около 80 тысяч, но для общения достаточно и трех тысяч. Символы разбирают по частям и узнают историю их создания.

Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Я это рассказываю с помощью интересных картинок. В перспективе, я надеюсь, будут приходить делегации из Китая, чтобы пообщаться с ребятами. Ребята могут говорить на базовые темы - поздравить с днем рождения, вызвать такси, забронировать гостиницу, обратиться в больницу».

А еще в гимназии изучают обычаи, этикет, географические особенности и историю Поднебесной. Учатся не только за партами, но и в игровой форме. Одна из них - квест из десяти заданий, посвященный китайской культуре.

Ученики в будущем планируют сдать международный экзамен по китайскому языку, а это возможность получить грант на бесплатное обучение в Китае и большие перспективы трудоустройства в международной компании. Экзамены по китайскому учащиеся гимназии пока не сдавали, но в международных конкурсах уже отличились.

Виктория Андреева, учитель китайского языка: «Они уже в этом году принимали участие в школьном, региональном и муниципальном этапе Олимпиады по китайскому языку, а также приняли участие в международном конкурсе «Меридиан», где они защищали свои проекты и сделали это достойно».



Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.