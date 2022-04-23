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12:47, 23 апреля 2022 года В Орловской области – 78 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 37 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 37 человек;

- после выздоровления выписано 190 человек;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 111 053;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 890.





Орловское Информбюро





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