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13:21, 23 апреля 2022 года Команда «Русичи-Орел» стартовала с ничьей в рамках Первенства Союза футбольных федераций «Центр» Накануне команда сыграла на выезде с молодежным составом «Калуги».





В эти выходные стартовал розыгрыш наград в рамках Первенства Союза футбольных федераций «Центр», более известной как Третья лига. В первом туре орловцы на выезде сыграли вничью 1:1 с молодежным составом «Калуги». Единственный гол в составе орловцев забил Никита Новиков.



2 мая орловцы на своем поле примут молодежный состав брянского «Динамо».





Анастасия Дорохова





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