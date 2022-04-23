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13:22, 23 апреля 2022 года Благодатный огонь в праздник Пасхи доставят во все храмы и монастыри Орловской епархии Частицу благодатного огня в Орел доставят из Москвы.





В ночь с 23 на 24 апреля, к окончанию Пасхального богослужения, орловская делегация доставит частицу благодатного огня из Москвы. В столицу святыня прибудет специальным рейсом из иерусалимского храма Воскресения Христова благодаря Фонду Андрея Первозванного, сообщает сайт Орловской митрополии.



Лампаду с благодатным огнем планируют доставить в Богоявленский собор Орла к окончанию ночной праздничной Литургии, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Далее частица благодатного огня будет передана во все храмы и монастыри Орловской епархии.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии









Орловское Информбюро





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