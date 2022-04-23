Главная » Новости



13:28, 23 апреля 2022 года В орловских храмах проходят пасхальные богослужения Верующие посещают службы и участвуют в таинстве освящения куличей.





Сегодня в Орловской области православные верующие с раннего утра идут храмы. Традиционно в Страстную субботу прихожане посещают богослужения и участвуют в таинстве освящения куличей.



В Ахтырском соборе субботнюю литургию возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Обращаясь к орловцам, он пожелал всем, чтобы пасхальная радость прибывала с ними весь год. Несмотря на то, что пост ещё не закончился, большинство прихожан отметили, что в их сердцах сегодня особенная благодать и легкое волнение - через пару часов они будут приветствовать друг друга словами « Христос Воскресе».











Анна Боева





Новости СМИ2