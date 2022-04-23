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13:47, 23 апреля 2022 года В Орле ведется ремонт Привокзальной площади В связи с ремонтом введен запрет на движение автомобилей.





Как сообщает городская администрация, в Орле ведется ремонт Привокзальной площади. Запрет на движение по участку от дома №1Б по ул. Привокзальной до дома №1 по площади Привокзальной продлится до 6:00 30 апреля.



До этого времени предполагается завершить фрезерование, уложить новый асфальт и нанести разметку.



Как отметил и.о. первого заместителя мэра Вадим Ничипоров, если получится завершить работы раньше, движение будет открыто раньше.





Орловское Информбюро





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