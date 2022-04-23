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13:49, 23 апреля 2022 года Орловские футболисты получили мотивацию от Юрия Семина Легендарный тренер приехал в гости к команде «Русичи», которая в мае стартует в Юношеской футбольной лиге.





Орел с кратким визитом посетил легендарный российских тренер, начинавший свой спортивный путь в орловском «Спартаке», Юрий Семин. Он встретился с игроками орловской спортшколы «Русичи», которые в мае стартуют в Юношеской футбольной лиге. Молодые футболисты получили напутствие от легенды российского футбола



Юрий Сёмин, легендарный тренер, почетный гражданин Орла: «Самое главное - тренируйтесь побольше. Повнимательнее относитесь ко всем замечаниям, что тренер дает. Будьте принципиальными и настырными. В этом турнире определяются места, правильно? Орел на каком месте будет? Или вверху, или внизу. Так что постарайтесь выигрывать каждую игру».



Первая игра у орловских «Русичей» состоится на домашнем стадионе 22 мая.





Анастасия Дорохова





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