суббота 23.04.2022 17:33:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:49, 23 апреля 2022 года

Орловские футболисты получили мотивацию от Юрия Семина

Легендарный тренер приехал в гости к команде «Русичи», которая в мае стартует в Юношеской футбольной лиге.


Орел с кратким визитом посетил легендарный российских тренер, начинавший свой спортивный путь в орловском «Спартаке», Юрий Семин. Он встретился с игроками орловской спортшколы «Русичи», которые в мае стартуют в Юношеской футбольной лиге. Молодые футболисты получили напутствие от легенды российского футбола

Юрий Сёмин, легендарный тренер, почетный гражданин Орла: «Самое главное - тренируйтесь побольше. Повнимательнее относитесь ко всем замечаниям, что тренер дает. Будьте принципиальными и настырными. В этом турнире определяются места, правильно? Орел на каком месте будет? Или вверху, или внизу. Так что постарайтесь выигрывать каждую игру».

Первая игра у орловских «Русичей» состоится на домашнем стадионе 22 мая.


Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.