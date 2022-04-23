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15:02, 23 апреля 2022 года Орловская биофабрика отправила партию сибиреязвенной вакцины в Азербайджан Партию лекарственных препаратов предварительно проверил Россельхознадзор.





Орловская биофабрика отправила в Азербайджан партию лекарственных препаратов ветеринарного назначения, а именно вакцину против сибирской язвы, сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Сыворотка получена из крови лошадей, гипериммунизированных сибиреязвенным антигеном. Препарат предназначен для профилактики заболевания у сельскохозяйственных животных.



Отгрузка партии сыворотки из Орловской области в этом году проводится впервые. Сопроводительные документы на груз оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесены в информационные системы Россельхознадзора.





Орловское Информбюро





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