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15:31, 23 апреля 2022 года Орловские гимнастки завоевали 10 золотых медалей турнира «Мелодия весны» Состязания проходили в Орле в спорткомплексе «Победа».





В Орле прошли межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Мелодия весны». Свои номера в индивидуальных и групповых выступлениях на ковре представили более 300 спортсменок 2007 года рождения и моложе из Орла, Белгорода, Шебекино, Курчатова, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.



Орловскую область представляли воспитанницы СШОР №3, СШОР «РУСИЧИ» и ДЮСШ №9. В копилке наших спортсменок 10 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.



Фото:ProSport57





Орловское Информбюро





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