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9:32, 25 апреля 2022 года Сегодня в Орле выступит хор Валаамского монастыря Концерт пройдет на центральной площади города.





Сегодня всех жителей и гостей города Орла ожидает большой подарок. На площади Ленина в Орле в 19:00 выступит хор Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака.



Вход бесплатный. Концертная программа рассчитана на полтора часа.



Хор участвует в богослужениях, совершаемых на Валааме Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Кроме того, музыканты гастролируют с концертами по России и миру.





Орловское Информбюро





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