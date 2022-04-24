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12:05, 24 апреля 2022 года

Орловцам напоминают о необходимости вакцинации против COVID-29

В регионе имеются в наличии вакцины от COVID-19, в том числе для подростков от 12 лет.


За последнее время в Орловской области существенно снизилась заболеваемость COVID-19. Ситуация оценивается как стабильная.
Однако вакцинироваться от COVID-19 по-прежнему необходимо. Об этом говорил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов во время участия в передаче «Контакт». Также важно помнить о повторной прививке и ревакцинации.

В регионе имеются в наличии вакцины от COVID-19, в том числе для подростков от 12 лет. Первый компонент вакцины «Спутник V» признан Минздравом РФ тождественным вакцине «Спутник Лайт». Поэтому жители могут вакцинироваться первым компонентом «Спутник V» вместо «Спутника Лайт».


Орловское Информбюро


 
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