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15:24, 23 апреля 2022 года Мэр Орла предлагает горожанам принять решение об окончании отопительного сезона Глава города запустил голосование в своих сетевых аккаунтах.





Мэр Орла Юрий Парахин предлагает горожанам высказать свое мнение об окончании отопительного сезона.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Друзья, весна все-таки вступает в свои права и пора задумываться о завершении отопительного сезона. Как и обещал, как и в прошлом году, обращаюсь к вашему мнению. Как вы считаете, пора ли в ближайшие дни, например – в середине будущей недели, отключать отопление в жилых домах? По итогам опроса в понедельник примем решение.



Проголосовать можно на странице Парахина в ВК или в его Telegram-канале.





Орловское Информбюро





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