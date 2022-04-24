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12:28, 24 апреля 2022 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Пасхой

Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение.


Уважаемые православные верующие!

Священнослужители Орловской митрополии!

От всей души поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!

В этот праздничный день сердца миллионов людей в нашей стране и за ее пределами наполнены самой искренней радостью и теплом, озарены пасхальным светом надежды. Пасха – великий праздник с тысячелетними традициями. В наши дни, когда на братской Украине страдают мирные люди, Пасхальная весть воспринимается каждым из нас особенно остро. Она укрепляет веру в торжество правды, справедливости, мира, добра и любви. Еще сильнее объединяет наш народ, укрепляя его духовные силы, напоминая об общей истории и многовековых корнях братских славянских народов. Православие было и остается мощной созидательной силой, благодаря которой сохраняются и развиваются переданные нам предками культурные традиции, духовные ценности и идеалы.

Усилиями священнослужителей Орловской митрополии, прихожан совершается множество значимых дел в общественной, духовной жизни региона, активно развиваются благотворительные проекты, в том числе – по оказанию помощи жителям Донбасса. Все эти усилия имеют исключительное значение для нравственного оздоровления и воспитания нашего народа, для сплочения общества перед лицом новых непростых вызовов. Искренне благодарю всех, кто принимает участие в этой работе, помогая нашим соотечественникам.

Дорогие друзья! Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи, желаю вам доброго здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.

А.Е. Клычков,

Губернатор Орловской области


Орловское Информбюро


 
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