Главная » Новости



12:28, 24 апреля 2022 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Пасхой Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение.





Уважаемые православные верующие!



Священнослужители Орловской митрополии!



От всей души поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!

В этот праздничный день сердца миллионов людей в нашей стране и за ее пределами наполнены самой искренней радостью и теплом, озарены пасхальным светом надежды. Пасха – великий праздник с тысячелетними традициями. В наши дни, когда на братской Украине страдают мирные люди, Пасхальная весть воспринимается каждым из нас особенно остро. Она укрепляет веру в торжество правды, справедливости, мира, добра и любви. Еще сильнее объединяет наш народ, укрепляя его духовные силы, напоминая об общей истории и многовековых корнях братских славянских народов. Православие было и остается мощной созидательной силой, благодаря которой сохраняются и развиваются переданные нам предками культурные традиции, духовные ценности и идеалы.



Усилиями священнослужителей Орловской митрополии, прихожан совершается множество значимых дел в общественной, духовной жизни региона, активно развиваются благотворительные проекты, в том числе – по оказанию помощи жителям Донбасса. Все эти усилия имеют исключительное значение для нравственного оздоровления и воспитания нашего народа, для сплочения общества перед лицом новых непростых вызовов. Искренне благодарю всех, кто принимает участие в этой работе, помогая нашим соотечественникам.



Дорогие друзья! Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи, желаю вам доброго здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.



А.Е. Клычков,



Губернатор Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2