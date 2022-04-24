Главная » Новости



12:39, 24 апреля 2022 года В Орловской области – 76 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 15 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 15 человек;

- после выздоровления выписано 87 человек;

- скончались два человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 111 129;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 892.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2