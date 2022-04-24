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12:40, 24 апреля 2022 года Первоклашки из Верховского района посадили яблоневый сад Сад заложили на территории школы.





Первоклассники Верховской средней школы № 1 приняли участие в акции «Сад Памяти». Дети вместе с воспитателями и родителями заложили яблоневый сад на территории школы. Теперь у каждого школьника в этом саду своя яблоня, за которой он будет ухаживать.



Продолжается проведение экологических акций по озеленению Орловщины



В Орловской области проводятся разные экологические акции в рамках которых высаживают новые деревья –



В акциях «Сад Памяти» и «Лес памяти» участвуют многие коллективы Орловской области. Так, Ливенское лесничество присоединилось к акции «Сад Памяти», высадив в урочище Липовчик 100 саженцев липы, школьники Залегощенского района высадили саженцы молодых сосен, в сквере Памяти Краснозоренского района появились молоденькие туи. Учителя и ученики Змиевской средней школы Свердловского района посадили 50 саженцев березы в парке на улице Жадова в рамках акции «Лес Победы».



Проведение экологических акций по посадке деревьев в Орловской области продолжается.



Фото: информационный канал «Орловская область»





Орловское Информбюро





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