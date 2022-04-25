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9:52, 25 апреля 2022 года Три человека погибли в пожарах в Орловской области в минувшее воскресенье Причины трагедий выясняют специалисты.





В минувшие выходные орловские спасатели отработали 51 вызов, – сообщили в региональном ГУ МЧС России. 33 вызова пришлись на ликвидацию возгораний. Огнеборцы спасли 10 человек и эвакуировали 17. Огонь отнял жизни трёх человек. Пожары со смертельным исходом произошли накануне, 24 апреля.



В полдень огнеборцы тушили деревянный дом в деревне Красная Слободка Глазуновского района. Пламя уничтожило строение изнутри. Погиб 71-летний мужчина. В 15:22 спасатели приняли сообщение о возгорании в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на улице 5-го Августа в Орле. Спасатели вынесли из огня и передали медикам 73-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Врачам не удалось реанимировать пострадавших.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области









Артём Ежаков





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