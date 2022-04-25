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10:35, 25 апреля 2022 года

Дюжине молодых орловских артистов назначена губернаторская стипендия

Кандидатов на получение выплат выдвигали художественные советы областных театров.


Глава Орловской области Андрей Клычков подписал указ о назначении ежемесячных губернаторских стипендий молодым одаренным артистам театров. В список стипендиатов вошли 12 человек: Екатерина Аршинова, Виктория Афанасьева, Ольга Виррийская, Алина Гнедова, Андрей Григорьев, Евгений Дронников, Эльвира Митрофанова, Алина Повержук, Екатерина Пташкина, Артём Степанов, Ольга Федина, Таисия Шевкунова.

Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы областных театров. Выплаты назначены на год, их начнут начислять уже в мае, – сообщает региональный информационный портал.

Претнеденты на получение губернаторских стипендий должны иметь минимум двухлетний стаж работы по специальности и быть не старше 35 лет. Также учитываются такие критерии, как занятость в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства; активная творческая деятельность, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы.


Артём Ежаков


 
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