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11:15, 25 апреля 2022 года Ветсанутильзавод «Орловский» готовят к реорганизации в бюджетное учреждение ГУП станет «Центром утилизации отходов».





Распоряжением регионального правительства государственное унитарное предприятие Орловской области «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский» будет реорганизовано в бюджетное учреждение Орловской области «Центр утилизации отходов». Об этом сообщает региональный информационный портал.



Реорганизованное учреждение продолжит работу по утилизации бесхозяйных биоотходов, обнаруженных на территории региона. До 1 июня необходимо закончить все организационно-правовые мероприятия, а также сформировать госзадание для «Центра утилизации отходов». Функции и полномочия его учредителя возложены на региональное управление ветеринарии.





Артём Ежаков





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