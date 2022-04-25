Главная » Новости



10:58, 25 апреля 2022 года Объявлен старт приема заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Чудеса России» 21 апреля стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдёт в нескольких городах России.





Тема фотоконкурса в 2022 году – «Моя Планета. Чудеса России». Архитектурные, природные, этнографические, культурные объекты, колоритные и необычные, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях: в конкурсе «Моя Планета. Чудеса России» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре необходимо запечатлеть «чудеса» в самом широком смысле слова. Это могут быть необычные природные феномены и явления – горы, вулканы, скальные образования, моря, реки, озера, удивительные ландшафты и впечатляющие пейзажи, сюрпризы погоды, флора и фауна нашей страны; рукотворные шедевры – городские объекты, монументы, музеи, архитектурные и скульптурные памятники; люди разных народов и профессий с невероятными творениями и артефактами – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.



“Любое путешествие в наши дни — это огромное количество фотографий. Когда я приезжаю куда-либо - в Суздаль, Санкт-Петербург или на озеро Тургояк на Южном Урале, сразу же достаю телефон. Бесконечно хочется фотографировать и делиться этой красотой с друзьями и близкими. Хочется, чтобы все не только увидели эти фото, но и сами приехали и почувствовали то, что почувствовал я. Хочется, что все могли приехать и вдохнуть это особый воздух, узнали удивительные истории, поговорили с местными, попробовали местную еду… Именно поэтому в 2022 году мы на «Моей Планете» решили, что лучшая тема для нашего фотоконкурса — Чудеса России, природа, люди, рукотворные шедевры…То, чем мы любуемся и гордимся, что нас наполняет силой и вдохновляет… Уверен, нас ждут невероятные по красоте фотографии со всех концов страны! Желаю всем участникам вдохновения!”, - Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был сделан кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2