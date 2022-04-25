понедельник 25.04.2022 15:39:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:58, 25 апреля 2022 года

Объявлен старт приема заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Чудеса России»

21 апреля стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдёт в нескольких городах России.


Тема фотоконкурса в 2022 году – «Моя Планета. Чудеса России». Архитектурные, природные, этнографические, культурные объекты, колоритные и необычные, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях: в конкурсе «Моя Планета. Чудеса России» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре необходимо запечатлеть «чудеса» в самом широком смысле слова. Это могут быть необычные природные феномены и явления – горы, вулканы, скальные образования, моря, реки, озера, удивительные ландшафты и впечатляющие пейзажи, сюрпризы погоды, флора и фауна нашей страны; рукотворные шедевры – городские объекты, монументы, музеи, архитектурные и скульптурные памятники; люди разных народов и профессий с невероятными творениями и артефактами – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

“Любое путешествие в наши дни — это огромное количество фотографий. Когда я приезжаю куда-либо - в Суздаль, Санкт-Петербург или на озеро Тургояк на Южном Урале, сразу же достаю телефон. Бесконечно хочется фотографировать и делиться этой красотой с друзьями и близкими. Хочется, чтобы все не только увидели эти фото, но и сами приехали и почувствовали то, что почувствовал я. Хочется, что все могли приехать и вдохнуть это особый воздух, узнали удивительные истории, поговорили с местными, попробовали местную еду… Именно поэтому в 2022 году мы на «Моей Планете» решили, что лучшая тема для нашего фотоконкурса — Чудеса России, природа, люди, рукотворные шедевры…То, чем мы любуемся и гордимся, что нас наполняет силой и вдохновляет… Уверен, нас ждут невероятные по красоте фотографии со всех концов страны! Желаю всем участникам вдохновения!”, - Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был сделан кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.