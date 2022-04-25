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11:03, 25 апреля 2022 года Правительство определило основания для обращения за кредитными каникулами Комментарий эксперта кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексея Ястребова.



12 марта Председатель Правительства РФ Мишустин подписал постановление № 352 о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться к кредиторам за предоставлением кредитным каникулам. Это постановление комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Указанное постановление основано на федеральном законе от 3 апреля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», принятого в разгар пандемии и предоставившего гражданам-заемщикам возможность обращаться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по кредитному договору. При этом размер кредита (займа) не должен превышать максимальный размер кредита, установленный Правительством РФ, и заемщик должен подтвердить снижение дохода на 30% и более по сравнению со средним доходом за предшествующий год.



Согласно постановлению, максимальный размер потребительских кредитов, по которым граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул, составит:



300 тыс. рублей для физических лиц;

350 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей;

700 тыс. рублей по автокредитам.



Для кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой на большей части территории страны, максимальный размер составит 3 млн. руб.

В Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке отсрочка в оплате кредита может быть предоставлена при размере займа до 4 млн. руб., в Москве – до 6 млн.



Граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул на срок от одного до шести месяцев до 30 сентября при условии, что кредитный договор заключен до 1 марта 2022 г., и их доходы снизились на 30% по сравнению с уровнем 2021 г. Индивидуальные предприниматели вместо приостановления исполнения своих обязательств по кредитному договору вправе заявить об уменьшении размера платежей на тот же срок. В этот период заемщикам не будут начислять штрафы и пени.



По мнению Алексея Ястребова, учитывая, что в 2021 г. средний размер потребительского кредита в России составлял до 300 000 руб., принятые меры позволят поддержать большинство граждан-заемщиков с невысокими доходами в условиях сложной экономической ситуации, возникшей после введения санкций со стороны иностранных государств.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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