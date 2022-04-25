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11:45, 25 апреля 2022 года Число беженцев, прибывших в Орловскую область, приближается к двум тысячам Большинство вынужденных переселенцев приютили родственники и знакомые. В пунктах временного размещения остаются порядка 800 человек.





По состоянию на 25 апреля в Орловской области зарегистрировано 1 837 граждан, прибывших с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Из них 802 человека проживают в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Начальник управления по вопросам миграции УМВД Елена Максимова провела личные приёмы в наиболее крупных ПВР. Более 30 вынужденных переселенцев интересовались оформлением и получением разрешительных документов для проживания и порядком приобретения российского гражданства. Всем заявителям были даны необходимые консультации.





Артём Ежаков





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