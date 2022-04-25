понедельник 25.04.2022 15:39:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:52, 25 апреля 2022 года

Орловщина вступила в сезон дорожного ремонта

О том, какие дороги будут отремонтированы в регионе в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.


Сезон ремонтных и строительных работ на дорогах в самом разгаре. Как будет реализовываться проект «Безопасные и качественные автодороги» в Орле в этом году?

- Сезон начался, но погода сдерживает, поэтому приходится приостанавливаться, но это не влечет срыва графиков. В Орле в рамках реализации нацпроекта «БКД» запланирован ремонт трех объектов: улица Ломоносова, Карачевское шоссе, улица Горького. Работы ведутся комплексно - от фасада до фасада, то есть, с благоустройством прилегающих к автодорогам территорий. Все проекты согласованы с ГИБДД, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения.

Какая работа предстоит за пределами Орла?

- В целом предусмотрено 18 объектов, с учетом города Орла. За пределами областного центра - 15 объектов. Общая протяженность 73 километра, региональные дороги - 57 километров. Это Орел - Залегощь, там делаем два участка, продолжаем работу, которая ведется не первый год. Направление Новосиль - Корсаково. В прошлые периоды мы закончили автодорогу Мценск - Болхов, привели в порядок дорогу от Болхова до Знаменского, продолжаем это целевое направление с выходом на федеральную трассу Орел - Брянск. Новое направление - Нарышкино - Сосково. Работаем в рамках программы, составленной еще в 2019 году. Кроме этого, выполняются работы и по ямочному ремонту, и по ремонту «картами».

Строительство Западного обхода Орла на повестке не первый год. Есть ли продвижения в этом направлении?

- В рамках визита в Орловскую область премьер-министра Михаила Мишустина губернатор Андрей Клычков обратился к нему с этой проблемой. Мнение губернатора было поддержано и даны необходимые распоряжения федеральным органам исполнительной власти. Правительством РФ 10 марта подписано распоряжение о выделении средств на проектирование объекта, 64 миллиона из федерального бюджета выделено нашему федеральному казенному учреждению Упрдор «Москва – Харьков». Планируется проектирование объекта «Западный обход города Орла» в период 2022-23 годов. По последней информации, объект готовится к торгам - на проведение проектно-изыскательных работ. Это достаточно большой объект, порядка 15 километров. После получения федеральной государственной экспертизы проекта начнутся строительно-монтажные работы.


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.