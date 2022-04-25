Главная » Новости



11:52, 25 апреля 2022 года Орловщина вступила в сезон дорожного ремонта О том, какие дороги будут отремонтированы в регионе в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.





Сезон ремонтных и строительных работ на дорогах в самом разгаре. Как будет реализовываться проект «Безопасные и качественные автодороги» в Орле в этом году?



- Сезон начался, но погода сдерживает, поэтому приходится приостанавливаться, но это не влечет срыва графиков. В Орле в рамках реализации нацпроекта «БКД» запланирован ремонт трех объектов: улица Ломоносова, Карачевское шоссе, улица Горького. Работы ведутся комплексно - от фасада до фасада, то есть, с благоустройством прилегающих к автодорогам территорий. Все проекты согласованы с ГИБДД, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения.



Какая работа предстоит за пределами Орла?



- В целом предусмотрено 18 объектов, с учетом города Орла. За пределами областного центра - 15 объектов. Общая протяженность 73 километра, региональные дороги - 57 километров. Это Орел - Залегощь, там делаем два участка, продолжаем работу, которая ведется не первый год. Направление Новосиль - Корсаково. В прошлые периоды мы закончили автодорогу Мценск - Болхов, привели в порядок дорогу от Болхова до Знаменского, продолжаем это целевое направление с выходом на федеральную трассу Орел - Брянск. Новое направление - Нарышкино - Сосково. Работаем в рамках программы, составленной еще в 2019 году. Кроме этого, выполняются работы и по ямочному ремонту, и по ремонту «картами».



Строительство Западного обхода Орла на повестке не первый год. Есть ли продвижения в этом направлении?



- В рамках визита в Орловскую область премьер-министра Михаила Мишустина губернатор Андрей Клычков обратился к нему с этой проблемой. Мнение губернатора было поддержано и даны необходимые распоряжения федеральным органам исполнительной власти. Правительством РФ 10 марта подписано распоряжение о выделении средств на проектирование объекта, 64 миллиона из федерального бюджета выделено нашему федеральному казенному учреждению Упрдор «Москва – Харьков». Планируется проектирование объекта «Западный обход города Орла» в период 2022-23 годов. По последней информации, объект готовится к торгам - на проведение проектно-изыскательных работ. Это достаточно большой объект, порядка 15 километров. После получения федеральной государственной экспертизы проекта начнутся строительно-монтажные работы.





Антон Киселёв





Новости СМИ2